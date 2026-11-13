Naukowcy z Uniwersytetu Shanxi w Chinach poinformowali, że zdołali jednocześnie oszacować dwie niezgodne wielkości kwantowe z dokładnością około 20% większą niż granica nieoznaczoności Heisenberga. Wyniki eksperymentu opublikowano w formie preprintu, który nie przeszedł jeszcze recenzji naukowej, informuje ScienceAlert.

Dane przed i po pomiarze

Zasada nieoznaczoności, sformułowana przez niemieckiego fizyka Wernera Heisenberga w 1927 roku, opisuje ograniczenia dokładności dla par niezgodnych wielkości. Najbardziej znanym przykładem są położenie i pęd cząstki: im dokładniej można określić jedną z tych wielkości, tym mniej określona staje się druga.

Autorzy pracy zastosowali podejście, w którym do oszacowania stanu układu w określonym momencie wykorzystywano dane uzyskane zarówno przed nim, jak i po nim. Naukowcy założyli, że taka dwustronna perspektywa może zmniejszyć niepewność podczas odtwarzania stanu układu kwantowego.

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Eksperyment z atomami rubidu

Aby sprawdzić metodę, zespół wykorzystał 52 miliardy atomów rubidu w niewielkiej szklanej komorze. Jeden laser wyrównywał spiny atomów — ich właściwości magnetyczne. Następnie atomy zachowywały się jak jeden układ kwantowy, którego położenie i pęd badacze mierzyli drugim laserem.

Pomiary trwały nieprzerwanie 84 minuty. Według autorów połączenie informacji z przeszłości i przyszłości względem wybranego momentu osłabiło zwykły kompromis między dokładnością szacowania dwóch niezgodnych wielkości.

Badacze podkreślają, że zasada nieoznaczoności Heisenberga nie została zniesiona. Zaproponowane podejście dotyczy doprecyzowania prawdopodobnego stanu układu po uzyskaniu dodatkowych danych, dlatego nie nadaje się do monitorowania w czasie rzeczywistym. Metoda może potencjalnie być przydatna dla czujników kwantowych i systemów, w których już stosuje się analizę retrospektywną, w tym zegarów atomowych.

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