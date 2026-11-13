Исследователи из Университета Шаньси в Китае заявили, что смогли одновременно оценивать две несовместимые квантовые величины с точностью, примерно на 20% превышающей предел неопределенности Гейзенберга. Результаты эксперимента опубликованы в виде препринта, который еще не прошел рецензирование, сообщает ScienceAlert.

Данные до и после измерения

Принцип неопределенности, сформулированный немецким физиком Вернером Гейзенбергом в 1927 году, описывает ограничения точности для пар несовместимых величин. Наиболее известный пример — положение и импульс частицы: чем точнее можно определить одну из этих величин, тем менее определенной становится другая.

Авторы работы применили подход, при котором для оценки состояния системы в определенный момент использовали данные, полученные как до него, так и после него. Ученые предположили, что такая двусторонняя перспектива может уменьшить неопределенность при восстановлении состояния квантовой системы.

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Эксперимент с атомами рубидия

Для проверки метода команда использовала 52 миллиарда атомов рубидия в небольшой стеклянной камере. Один лазер выравнивал спины атомов — их магнитные свойства. После этого атомы вели себя как единая квантовая система, положение и импульс которой исследователи измеряли вторым лазером.

Измерения непрерывно продолжались 84 минуты. По утверждению авторов, объединение информации из прошлого и будущего относительно выбранного момента ослабило обычный компромисс между точностью оценки двух несовместимых величин.

Исследователи подчеркивают, что принцип неопределенности Гейзенберга не отменен. Предложенный подход касается уточнения вероятного состояния системы после получения дополнительных данных, поэтому он не подходит для мониторинга в реальном времени. Метод потенциально может быть полезен для квантовых сенсоров и систем, где уже применяют ретроспективный анализ, в частности атомных часов.

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