中国称可更精确估算量子量——ScienceAlert

中国山西大学的研究人员表示，他们能够同时估算两个不相容的量子量，其精度比海森堡不确定性界限高约20%。实验结果以尚未经过同行评审的预印本形式公布，ScienceAlert报道。

测量前后的数据

德国物理学家维尔纳·海森堡于1927年提出的不确定性原理，描述了不相容量对的精度限制。最著名的例子是粒子的位置和动量：一种量能够被确定得越精确，另一种量就变得越不确定。

研究论文的作者采用了一种方法，即利用在某一时刻之前和之后获得的数据，来估算系统在该时刻的状态。科学家们认为，这种双向视角可以减少重建量子系统状态时的不确定性。

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铷原子实验

为检验该方法，团队在一个小型玻璃腔室中使用了520亿个铷原子。一束激光将原子的自旋——即其磁性特性——对齐。之后，这些原子表现得像一个统一的量子系统，研究人员用第二束激光测量了该系统的位置和动量。

测量连续进行了84分钟。作者称，将相对于选定时刻的过去和未来信息结合起来，削弱了估算两个不相容量精度之间通常的权衡。

研究人员强调，海森堡不确定性原理并未被推翻。所提出的方法涉及在获得额外数据后细化系统的可能状态，因此不适用于实时监测。该方法可能对量子传感器以及已采用回溯分析的系统有用，尤其是原子钟。

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