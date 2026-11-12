在秘鲁，一个由33人组成的团体签署了致教皇利奥十四世的公开信，他们称自己曾在天主教运动Sodalicio中遭受虐待。据其中一名签署者何塞·埃斯卡尔多称，他们请求教宗与他们会面，并关注该组织尚未完成的解散程序。Tagesschau对此进行了报道。

据美国门户网站Bishop Accountability的数据，近年来，秘鲁有77名神职人员被公开指控实施虐待。该网站代表安妮·巴雷特-多伊尔表示，这一数字可能仅是实际案件数量的一小部分。

针对Sodalicio的指控

Sodalicio是一个极右翼天主教平信徒组织，成立于1977年，旨在对抗拉丁美洲左翼解放神学。埃斯卡尔多于17岁加入该运动，他表示，自己和其他成员被强迫接受身体暴力和侮辱性做法，部分人遭受了性虐待。

他说，自己早在2000年就曾公开指控Sodalicio实施虐待，此后多年收到威胁。记者佩德罗·萨利纳斯和保拉·乌加斯也调查了此案。埃斯卡尔多称该组织为犯罪网络，并将其活动与性侵犯、滥用权力、侵占土地和非法金融操作联系在一起。

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运动的解散与申请人的诉求

教皇方济各于2025年解散了Sodalicio。埃斯卡尔多称，当时担任奇克拉约主教、现为教皇利奥十四世的罗伯特·普雷沃斯特在此事中发挥了重要作用。普雷沃斯特在秘鲁工作了近21年——最初是传教士，后来担任主教——并拥有秘鲁国籍。

该团体在信中表示，在Sodalicio解散后，至今仍没有正义、赔偿、适当保护以及防止虐待的机制。保拉·乌加斯还表示，与该运动有关联的人士在秘鲁仍保有影响力，其中包括参与组织教皇行程的主教团会议。

在访问阿根廷期间，利奥十四世会见了遭受虐待的人士，但曾另行请求会面的团体代表并未在其中。埃斯卡尔多批评了他认为不透明的参与者遴选程序。阿根廷社会学家安娜·卢尔德斯指出，据她评估，教会对受害者的态度已出现明显变化，但掩盖此类案件仍然是一个系统性问题。

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