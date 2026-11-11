Europosłanka Șoșoacă oskarżona o groźby — Romania Insider

W Rumunii europosłanka i liderka skrajnie prawicowej partii SOS Romania Diana Șoșoacă została oskarżona o dwa czyny związane z grożeniem funkcjonariuszom. Poinformował o tym Romania Insider, powołując się na prokuraturę przy Wysokim Trybunale Kasacyjnym i Sprawiedliwości.

Incydent w Bukareszcie

Według publikacji 15 grudnia 2024 roku dwóch policjantów z Bukaresztu przybyło do domu Șoșoacă, aby doręczyć jej mandat administracyjny. Mandat był związany z nagrywaniem wewnątrz kabiny wyborczej.

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Prokuratorzy twierdzą, że podczas wizyty polityczka obrażała i groziła dwóm funkcjonariuszom organów ścigania. To właśnie te twierdzenia stały się podstawą dwóch zarzutów.

Status sprawy

Șoșoacă pozostanie na wolności na czas rozpatrywania sprawy. Romania Insider zauważa, że komunikat prokuratury cytował również rumuński portal News.ro.

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