Niemcy uzgodniły budżet na 2027 rok — Der Spiegel

W Niemczech uzgodniono budżet na 2027 rok. Jednocześnie zmiany dotyczące podatku dochodowego, składek emerytalnych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia pielęgnacyjnego wpłyną na dochód netto pracowników.

Inflacja nie zostanie w pełni zrekompensowana

Jak podaje Der Spiegel, przy obliczaniu podatku dochodowego inflacja nie zostanie w pełni zrekompensowana. Publikacja udostępniła interaktywny kalkulator, który pokazuje wpływ reformy na dochód netto pracowników objętych systemem publicznego ubezpieczenia zdrowotnego.

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Przykład obliczeń

Dla pracownika z rocznym wynagrodzeniem brutto do 40 tys. euro, bez dzieci oraz bez małżeństwa lub zarejestrowanego partnerstwa, kalkulator porównuje dane za 2026 i 2028 rok. Przy dodatkowej składce na ubezpieczenie zdrowotne na poziomie 3,1% kwota podatku dochodowego spada z 4395 do 4100 euro, czyli o 295 euro.

Zmiana składek socjalnych

Jednocześnie składki emerytalne w tym przykładzie rosną z 3720 do 4060 euro, a składki na ubezpieczenie pielęgnacyjne — z 960 do 1080 euro. Składki na ubezpieczenie zdrowotne pozostają na poziomie 3540 euro. Łączny wynik dla takiego pracownika wynosi minus 165 euro rocznie. Wszystkie kwoty w kalkulatorze zaokrąglono do pełnych euro.

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