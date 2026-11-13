В Германии согласовали бюджет на 2027 год — Der Spiegel

В Германии согласовали бюджет на 2027 год. Одновременно изменения в подоходном налоге, пенсионных взносах, медицинском страховании и страховании на случай потребности в уходе будут влиять на чистый доход работников.

Инфляцию компенсируют не полностью

Как сообщает Der Spiegel, при расчете подоходного налога инфляцию компенсируют не полностью. Издание опубликовало интерактивный калькулятор, который показывает влияние реформы на нетто-доход наемных работников, застрахованных в системе государственного медицинского страхования.

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Пример расчета

Для работника с годовой зарплатой до уплаты налогов до 40 тыс. евро, без детей и без брака или зарегистрированного партнерства, калькулятор сопоставляет показатели за 2026 и 2028 годы. При дополнительном взносе на медицинское страхование на уровне 3,1% сумма подоходного налога уменьшается с 4395 до 4100 евро, то есть на 295 евро.

Изменение социальных взносов

В то же время пенсионные взносы в этом примере увеличиваются с 3720 до 4060 евро, а взносы на страхование на случай потребности в уходе — с 960 до 1080 евро. Взносы на медицинское страхование остаются на уровне 3540 евро. Совокупный результат для такого работника составляет минус 165 евро в год. Все суммы в калькуляторе округлены до целых евро.

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