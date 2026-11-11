Уязвимость в вайбкодинг-агенте Grok Build могла открыть доступ к чувствительным данным тысяч пользователей, включая внутренние материалы SpaceXSI. Об этом заявила компания по безопасности Claroc, сообщает Engadget.

Как ссылки стали доступными

По выводам исследователей Claroc, Grok Build создавал ссылки на приложения со случайными фразами из четырех слов и до 38 битами энтропии. При этом эта часть адреса размещалась слева от домена, а не справа, как в Gemini от Google.

Из-за такого построения адреса могли фиксироваться пассивными DNS-серверами. Впоследствии они попадали в общедоступные базы данных, где их могли найти люди, которым изначально не отправляли ссылки. Исследователи назвали такие страницы GhostShares.

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Какие материалы были открыты

Среди обнаруженных материалов SpaceXSI были план адаптации новых сотрудников, схема территорий продаж для 594 стратегических учетных записей, восемь предложений по рекламе в X, четыре активные панели учетных записей рекламодателей и две копии руководства X по безопасности брендов. Пароль требовало только одно из обнаруженных приложений.

Claroc также сообщила, что среди организаций, чьи данные могли быть открыты, шесть входили в список Fortune 500, а 26 имели более 1 000 сотрудников. По оценке исследователей, около 2% обнаруженных приложений содержали материалы высокого или критического уровня чувствительности.

Компания передала результаты SpaceXSI и другим пострадавшим организациям. По данным Claroc, часть из них быстро ограничила доступ к приложениям. SpaceXSI, как утверждают исследователи, отреагировала после упоминания Илона Маска и еще одного представителя компании в X и закрыла доступ к 24 собственным приложениям.

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