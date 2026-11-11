安全公司Claroc表示，氛围编程智能体Grok Build中的一项漏洞可能使数千名用户的敏感数据遭到访问，其中包括SpaceXSI的内部材料。据Engadget报道。

链接如何变得可访问

Claroc研究人员得出结论称，Grok Build使用由四个词组成的随机短语生成应用链接，熵值最高为38比特。同时，地址的这一部分位于域名左侧，而不是像Google Gemini那样位于右侧。

由于这种地址结构，被动DNS服务器可能会记录这些地址。随后，它们进入公开数据库，在那里，最初未收到链接的人也可能找到这些地址。研究人员将此类页面称为GhostShares。

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哪些材料被公开

被发现的SpaceXSI材料包括新员工入职计划、594个战略账户的销售区域图、8份X广告提案、4个处于活跃状态的广告主账户控制面板，以及两份X品牌安全指南副本。发现的应用中只有一个要求输入密码。

Claroc还表示，在数据可能被公开的组织中，有6家入选《财富》500强名单，26家拥有超过1,000名员工。研究人员估计，约2%的已发现应用包含高敏感或极高敏感级别的材料。

该公司将调查结果提供给SpaceXSI和其他受影响组织。Claroc称，其中一部分迅速限制了对应用的访问。研究人员称，SpaceXSI在X上提及埃隆·马斯克和另一名公司代表后作出回应，并撤下了24个自有应用的访问权限。

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