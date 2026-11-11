В США ставка по 30-летней ипотеке выросла до 7,30% — CNBC

В США средняя ставка по 30-летнему ипотечному кредиту с фиксированной ставкой во вторник выросла на 12 базисных пунктов по сравнению с предыдущим днем — до 7,30%. Это произошло после публикации ежемесячного отчета об инфляции, который оказался выше ожиданий. Как сообщает CNBC, это стало крупнейшим однодневным повышением ставки более чем за месяц.

Влияние инфляции

Индекс потребительских цен продемонстрировал широкое ценовое давление, которое не ограничивалось расходами на топливо. Ежемесячный отчет по занятости, опубликованный в предыдущую пятницу, также указал на более активное состояние экономики, чем ожидали аналитики.

Операционный директор Mortgage News Daily Мэтью Грэм отметил, что Федеральная резервная система сейчас больше сосредоточена на инфляционной составляющей своего мандата, чем на полной занятости. По его словам, реакция рынка на свежие данные по инфляции была логичной и немедленной.

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Спрос на кредиты вырос

До этого повышения ставки снижались четыре недели подряд, что поддержало спрос на ипотечные кредиты. По данным Ассоциации ипотечных банков, на прошлой неделе количество заявок на ипотеку выросло на 6,2% по сравнению с предыдущей неделей с учетом сезонной корректировки.

В среднем за неделю ставка по 30-летнему кредиту с первоначальным взносом 20% снизилась до 7,21% с 7,30%. Это была четвертая неделя снижения подряд и самый низкий уровень с середины сентября.

Заявки на рефинансирование выросли на 5% за неделю, однако оставались на 57% ниже, чем в аналогичную неделю годом ранее. Количество заявок на кредиты для покупки жилья увеличилось на 8% за неделю, но было на 18% меньше в годовом выражении. Доля заявок на ипотечные кредиты с плавающей ставкой несколько снизилась на фоне предыдущего уменьшения ставок.

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