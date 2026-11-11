У США ставка за 30-річною іпотекою зросла до 7,30% — CNBC

У США середня ставка за 30-річним іпотечним кредитом із фіксованою ставкою у вівторок зросла на 12 базисних пунктів проти попереднього дня — до 7,30%. Це сталося після оприлюднення місячного звіту про інфляцію, який виявився вищим за очікування. Як повідомляє CNBC, це було найбільше одноденне підвищення ставки більш ніж за місяць.

Вплив інфляції

Індекс споживчих цін засвідчив широкий ціновий тиск, який не обмежувався витратами на пальне. Щомісячний звіт щодо зайнятості, оприлюднений попередньої п’ятниці, також вказав на активніший стан економіки, ніж очікували аналітики.

Операційний директор Mortgage News Daily Метью Грем зазначив, що Федеральна резервна система нині більше зосереджується на інфляційній складовій свого мандата, ніж на повній зайнятості. За його словами, реакція ринку на свіжі дані про інфляцію була логічною та негайною.

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Попит на кредити зростав

До цього підвищення ставки знижувалися чотири тижні поспіль, що підтримало попит на іпотечні кредити. За даними Асоціації іпотечних банкірів, минулого тижня кількість заявок на іпотеку зросла на 6,2% порівняно з попереднім тижнем із сезонним коригуванням.

У середньому за тиждень ставка за 30-річним кредитом із першим внеском 20% знизилася до 7,21% із 7,30%. Це був четвертий тиждень поспіль зі зниженням та найнижчий рівень від середини вересня.

Заявки на рефінансування зросли на 5% за тиждень, однак залишалися на 57% нижчими, ніж за аналогічний тиждень роком раніше. Кількість заявок на кредити для придбання житла збільшилася на 8% за тиждень, але була на 18% меншою у річному вимірі. Частка заявок на іпотечні кредити зі змінною ставкою дещо знизилася на тлі попереднього зменшення ставок.

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