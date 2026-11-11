美国30年期抵押贷款利率升至7.30%——CNBC

美国30年期固定利率抵押贷款的平均利率周二较前一日上升12个基点，至7.30%。此举发生在月度通胀报告公布之后，该报告高于预期。正如CNBC报道，这是一个多月来最大单日利率涨幅。

通胀的影响

消费者价格指数显示，价格压力广泛存在，并不限于燃料支出。上周五公布的月度就业报告也表明，经济状况比分析师预期更为活跃。

Mortgage News Daily首席运营官马修·格雷厄姆指出，美联储目前比起充分就业，更关注其使命中的通胀部分。他表示，市场对最新通胀数据的反应合乎逻辑且迅速。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

贷款需求上升

在此次上升之前，利率已连续四周下降，支撑了抵押贷款需求。根据抵押贷款银行家协会的数据，经季节性调整后，上周抵押贷款申请数量较前一周增长6.2%。

从全周平均来看，首付比例为20%的30年期贷款利率从7.30%降至7.21%。这是连续第四周下降，也是自9月中旬以来的最低水平。

再融资申请量一周内增长5%，但仍比一年前同期低57%。购房贷款申请数量一周内增加8%，但按年计算减少18%。在此前利率下降的背景下，可调利率抵押贷款申请所占比例略有下降。

关注我们在