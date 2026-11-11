W USA średnie oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego o stałym oprocentowaniu wzrosło we wtorek o 12 punktów bazowych względem poprzedniego dnia, do 7,30%. Stało się to po publikacji miesięcznego raportu o inflacji, który okazał się wyższy od oczekiwań. Jak podaje CNBC, był to największy jednodniowy wzrost oprocentowania od ponad miesiąca.

Wpływ inflacji

Indeks cen konsumpcyjnych wskazał na szeroką presję cenową, która nie ograniczała się do kosztów paliwa. Miesięczny raport dotyczący zatrudnienia, opublikowany w poprzedni piątek, również wskazał na silniejszy stan gospodarki, niż oczekiwali analitycy.

Dyrektor operacyjny Mortgage News Daily Matthew Graham zaznaczył, że Rezerwa Federalna obecnie bardziej koncentruje się na inflacyjnym elemencie swojego mandatu niż na pełnym zatrudnieniu. Według niego reakcja rynku na najnowsze dane o inflacji była logiczna i natychmiastowa.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Popyt na kredyty wzrósł

Przed tym wzrostem oprocentowanie spadało przez cztery kolejne tygodnie, co wspierało popyt na kredyty hipoteczne. Według danych Stowarzyszenia Banków Hipotecznych liczba wniosków o kredyty hipoteczne wzrosła w ubiegłym tygodniu o 6,2% w porównaniu z poprzednim tygodniem, po korekcie sezonowej.

Średnio w skali tygodnia oprocentowanie 30-letniego kredytu z wkładem własnym wynoszącym 20% spadło z 7,30% do 7,21%. Był to czwarty kolejny tydzień spadków i najniższy poziom od połowy września.

Wnioski o refinansowanie wzrosły o 5% w skali tygodnia, ale pozostawały o 57% niższe niż w analogicznym tygodniu rok wcześniej. Liczba wniosków o kredyty na zakup mieszkania wzrosła o 8% w skali tygodnia, lecz była o 18% niższa rok do roku. Udział wniosków o kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu nieznacznie spadł w związku z wcześniejszym obniżeniem stóp.

Czytaj nas na