Суд в Джакарте приговорил Тонни Тумбелаку к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 1 млрд рупий, или около 55 тыс. долларов, по делу о попытке вывезти в Камбоджу 3 053 килограмма чешуи панголинов. Как сообщает Mongabay, следствие в Индонезии продолжает устанавливать других участников сети незаконной торговли дикими животными.

Приговор посреднику

Прокуратура доказала, что Тумбелака организовал перевозку чешуи на склад в районе Чакунг на востоке Джакарты. Там груз спрятали среди коробок с лапшой быстрого приготовления и морскими огурцами перед запланированным экспортом в Камбоджу через порт Танджунг-Приок.

18 февраля таможенники, проверяя подозрительный контейнер, задекларированный как груз морских огурцов и лапши, обнаружили 99 коробок с высушенной чешуей. Груз был спрятан в отдельных отсеках контейнера. На момент изъятия таможня оценила его в 183 млрд рупий, или около 10,1 млн долларов.

Прокуроры просили назначить Тумбелаке 11 лет лишения свободы и штраф в размере 2 млрд рупий. Судья Сорта Риа Нева отметила, что обвиняемый отвечал за организацию отправки груза, был пожилого возраста и ранее не имел судимостей.

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Следствие продолжается

По словам руководителя расследования подразделения Gakkum Бамбанга Ари Вибово, правоохранители намерены раскрыть всю сеть, в том числе тех, кто стоял за незаконной торговлей. В августе в городе Понтианак в провинции Западный Калимантан в рамках этого дела задержали гражданина Вьетнама.

Следователи также вызвали на допрос еще одного человека, однако он не явился. Представитель Gakkum Солу Батара заявил, что ведомство координирует работу с другими органами, чтобы выйти на ключевых фигурантов схемы.

Угроза для панголинов

Все восемь известных видов панголинов находятся под угрозой исчезновения и защищены Приложением I Конвенции CITES, которое запрещает международную коммерческую торговлю этими животными. Исследователи Богорского сельскохозяйственного института и Министерства лесного хозяйства Индонезии оценивают, что одному килограмму чешуи может соответствовать примерно пять животных. Это означает, что изъятый груз мог происходить от до 15 тыс. погибших панголинов.

В Индонезии зондский панголин, находящийся под критической угрозой исчезновения, охраняется законом, а торговля им является уголовным преступлением.

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