Разван Марин не сыграет за сборную Румынии в домашнем матче Лиги наций УЕФА против Польши в субботу. Он пропустит игру из-за дисквалификации за перебор карточек, сообщает Interia Sport.

Потеря для сборной Румынии

Interia Sport ссылается на румынское издание Adevarul, которое также сообщило о недоступности Марина для матча с Польшей. Польское медиа охарактеризовало отсутствие футболиста как существенное кадровое ослабление для хозяев.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Матч против Румынии станет для сборной Польши первым во время ноябрьского сбора. Команда, которую возглавляет Ян Урбан, имеет четыре очка в Лиге наций, и впереди у нее два сложных поединка. По оценке Interia Sport, польской сборной в турнире приходится больше оглядываться назад, чем смотреть вперед.

Предыдущая игра в Варшаве

В первой встрече команд в Варшаве поляки одержали крупную победу над румынами. Interia Sport отмечает, что на ход той игры повлияло быстрое удаление игрока сборной Румынии. Следующий матч состоится на поле румынской команды.

Читай нас в