Razvan Marin nie zagra w reprezentacji Rumunii w sobotnim domowym meczu Ligi Narodów UEFA przeciwko Polsce. Opuści spotkanie z powodu dyskwalifikacji za nadmiar kartek, informuje Interia Sport.

Strata dla reprezentacji Rumunii

Interia Sport powołuje się na rumuńskie wydanie Adevarul, które również poinformowało o niedostępności Marina na mecz z Polską. Polskie medium określiło nieobecność piłkarza jako istotne osłabienie kadrowe gospodarzy.

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Mecz z Rumunią będzie pierwszym dla reprezentacji Polski podczas listopadowego zgrupowania. Drużyna prowadzona przez Jana Urbana ma cztery punkty w Lidze Narodów, a przed nią dwa trudne spotkania. Według Interia Sport polska reprezentacja w turnieju musi bardziej oglądać się za siebie niż patrzeć do przodu.

Poprzedni mecz w Warszawie

W pierwszym spotkaniu drużyn w Warszawie Polacy odnieśli wysokie zwycięstwo nad Rumunami. Interia Sport zaznacza, że na przebieg tamtego meczu wpłynęło szybkie wykluczenie zawodnika reprezentacji Rumunii. Kolejny mecz odbędzie się na boisku rumuńskiej drużyny.

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