W Niemczech Ministerstwo Gospodarki planuje nie obejmować przyszłym ograniczeniem cen benzyny i oleju napędowego stacji paliw położonych bezpośrednio przy autostradach. Jednocześnie stacje paliw w pobliżu zjazdów z autostrad, znane jako Autohöfe, mają zostać objęte ograniczeniem cen.

Projekt zmian jest nadal uzgadniany między urzędami federalnymi. Jak informuje Tagesschau, inicjatywa należy do minister gospodarki Katheriny Reiche. Według redakcji, która powołuje się na źródła w ministerstwie, stacje paliw przy autostradach mają średnio wyższe koszty z powodu droższego najmu i całodobowego trybu pracy.

Limit cen ma zacząć obowiązywać w styczniu

Niemiecki rząd wcześniej obniżył podatki od paliw z powodu wysokich cen benzyny i oleju napędowego. Działanie to będzie obowiązywać do końca roku, a od stycznia planowane jest wprowadzenie ograniczenia cen.

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Ministerstwo Gospodarki przekazało nowy projekt ustawy do pierwszego etapu wewnętrznych uzgodnień z Urzędem Kanclerskim i Ministerstwem Finansów. Socjaldemokratyczna Partia Niemiec uznała wcześniejszą wersję dokumentu za nieodpowiednią, ponieważ przewidywała ona wysokie bariery dla wejścia ograniczenia w życie.

Okres obowiązywania i wyjątki regionalne

Gabinet ministrów ma rozpatrzyć projekt ustawy i powiązane z nim rozporządzenie 2 grudnia. Rozporządzenie określi sposób obliczania maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego. Zgodnie z decyzją komitetu koalicyjnego ograniczenie cen ma obowiązywać przez 12 miesięcy, podczas gdy okres obowiązywania rozporządzenia wyniesie trzy miesiące. Możliwość jego przedłużenia ma zostać oceniona przed upływem tego terminu.

W ministerstwie oświadczono również o konieczności zagwarantowania nieprzerwanych dostaw paliw. Niemieckie kraje związkowe mają otrzymać możliwość odstępowania od ogólnokrajowego ograniczenia, jeśli koszty zakupu lub transportu benzyny i oleju napędowego będą się różnić.

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