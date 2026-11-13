BMW в 2027 году впервые применит в электрическом спортивном седане i3 M60 xDrive функцию имитации переключений передач. Компания называет такие виртуальные режимы Stages. Ранее в BMW считали подобную технологию, которую Hyundai применила в Ioniq 5 N, «забавным трюком», однако позднее пересмотрели этот подход, сообщает Motor1.

Управляемость для трека

Старший инженер BMW по динамике движения Кристиан Гайсс объяснил, что специалисты компании увидели в подрулевых лепестках не только имитацию трансмиссии автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. По его словам, это решение может улучшить управляемость и обратную связь с автомобилем, в частности во время движения на треке.

Руководитель разработки BMW M Александер Карайлович ранее заявлял, что обычные передачи дают водителю полезную обратную связь, которой может не хватать электромобилям. В BMW считают, что искусственные передаточные числа помогут точнее оценивать скорость перед входом в поворот, при этом без недостатков традиционной коробки передач.

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Без ограничения крутящего момента

В отличие от системы Hyundai N e-Shift, разработка BMW не должна искусственно ограничивать крутящий момент в зависимости от выбранного режима. По данным издания, электрический M3 должен сохранять одинаковый крутящий момент, чтобы водитель ощущал переключения без потери производительности.

Количество режимов Stages BMW пока не раскрыла. В то же время i3 M60 xDrive получит искусственное звуковое сопровождение, синхронизированное с имитацией переключений, а также лепестки на руле с красными акцентами. Функцию предложат только для версий M Performance, начиная с M60. По ожиданиям Motor1, двухмоторный i3 M60 xDrive будет иметь 603 л. с. и 875 Нм крутящего момента — такие же показатели, как iX3 M60.

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