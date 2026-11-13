BMW w 2027 roku po raz pierwszy zastosuje w elektrycznym sportowym sedanie i3 M60 xDrive funkcję imitacji zmiany biegów. Firma nazywa takie wirtualne tryby Stages. Wcześniej BMW uważało podobną technologię, zastosowaną przez Hyundaia w Ioniq 5 N, za „zabawny trik”, jednak później zmieniło podejście, informuje Motor1.

Prowadzenie na torze

Starszy inżynier BMW ds. dynamiki jazdy Christian Geiss wyjaśnił, że specjaliści firmy dostrzegli w łopatkach przy kierownicy nie tylko imitację skrzyni biegów samochodu z silnikiem spalinowym. Według niego rozwiązanie to może poprawić prowadzenie i informację zwrotną z samochodu, w szczególności podczas jazdy na torze.

Szef rozwoju BMW M Alexander Karajlovic wcześniej stwierdził, że zwykłe biegi zapewniają kierowcy użyteczną informację zwrotną, której może brakować w samochodach elektrycznych. BMW uważa, że sztuczne przełożenia pomogą dokładniej oceniać prędkość przed wejściem w zakręt, jednocześnie bez wad tradycyjnej skrzyni biegów.

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Bez ograniczenia momentu obrotowego

W przeciwieństwie do systemu Hyundai N e-Shift rozwiązanie BMW nie ma sztucznie ograniczać momentu obrotowego w zależności od wybranego trybu. Według publikacji elektryczne M3 ma zachować taki sam moment obrotowy, aby kierowca odczuwał zmianę biegów bez utraty osiągów.

BMW nie ujawniło jeszcze liczby trybów Stages. Jednocześnie i3 M60 xDrive otrzyma sztuczną oprawę dźwiękową zsynchronizowaną z imitacją zmiany biegów, a także łopatki przy kierownicy z czerwonymi akcentami. Funkcja będzie oferowana wyłącznie dla wersji M Performance, począwszy od M60. Według oczekiwań Motor1 dwusilnikowy i3 M60 xDrive będzie mieć 603 KM i 875 Nm momentu obrotowego — takie same wartości jak iX3 M60.

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