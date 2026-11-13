宝马将于2027年首次在电动运动型轿车 i3 M60 xDrive 上采用模拟换挡功能。该公司将这类虚拟模式称为 Stages。此前，宝马认为现代汽车在 Ioniq 5 N 上采用的类似技术是“有趣的噱头”，但之后改变了这一看法，Motor1 报道。

面向赛道的操控

宝马车辆动力学高级工程师克里斯蒂安·盖斯解释说，公司专家认为方向盘换挡拨片不仅仅是在模拟内燃机汽车的变速器。据他表示，这一方案能够改善车辆操控性以及与车辆之间的反馈，尤其是在赛道行驶时。

宝马 M 部门研发负责人亚历山大·卡拉伊洛维奇此前表示，传统挡位可为驾驶员提供有用的反馈，而电动汽车可能缺少这种反馈。宝马认为，人工设定的传动比将有助于在入弯前更准确地判断车速，同时避免传统变速箱的缺点。

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不限制扭矩

与现代 N e-Shift 系统不同，宝马的这一研发成果不会根据所选模式人为限制扭矩。据该媒体报道，电动 M3 应保持相同的扭矩，以便驾驶员感受到换挡，而不会损失性能。

宝马尚未披露 Stages 模式的数量。同时，i3 M60 xDrive 将获得与模拟换挡同步的人工音效，以及带有红色饰件的方向盘换挡拨片。该功能将仅适用于 M Performance 版本，从 M60 开始。Motor1 预计，双电机 i3 M60 xDrive 将拥有603马力和875牛·米扭矩，与 iX3 M60 的数据相同。

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