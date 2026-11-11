Sąd w Dżakarcie skazał Tonny'ego Tumbelakę na dziewięć lat więzienia i grzywnę w wysokości 1 mld rupii, czyli około 55 tys. dolarów, w sprawie próby wywozu do Kambodży 3 053 kilogramów łusek pangolinów. Jak podaje Mongabay, śledczy w Indonezji nadal ustalają innych uczestników siatki nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami.

Wyrok dla pośrednika

Prokuratura udowodniła, że Tumbelaka zorganizował transport łusek do magazynu w dzielnicy Cakung we wschodniej Dżakarcie. Tam ładunek ukryto wśród pudeł z makaronem instant i ogórkami morskimi przed planowanym eksportem do Kambodży przez port Tanjung Priok.

18 lutego celnicy, kontrolując podejrzany kontener zadeklarowany jako ładunek ogórków morskich i makaronu, znaleźli 99 pudeł z wysuszonymi łuskami. Ładunek ukryto w oddzielnych schowkach kontenera. W chwili zajęcia celnicy wycenili go na 183 mld rupii, czyli około 10,1 mln dolarów.

Prokuratorzy wnioskowali o wymierzenie Tumbelace 11 lat więzienia i grzywny w wysokości 2 mld rupii. Sędzia Sorta Ria Neva wskazała, że oskarżony odpowiadał za organizację wysyłki ładunku, był w podeszłym wieku i wcześniej nie był karany.

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Śledztwo trwa

Według Bambanga Ariego Wibowo, szefa śledztwa w jednostce Gakkum, organy ścigania zamierzają ujawnić całą siatkę, w tym osoby stojące za nielegalnym handlem. W sierpniu w mieście Pontianak w prowincji Kalimantan Zachodni w związku z tą sprawą zatrzymano obywatela Wietnamu.

Śledczy wezwali również na przesłuchanie jeszcze jedną osobę, jednak nie stawiła się ona. Rzecznik Gakkum Solu Batara oświadczył, że urząd koordynuje działania z innymi organami, aby dotrzeć do kluczowych uczestników procederu.

Zagrożenie dla pangolinów

Wszystkie osiem znanych gatunków pangolinów jest zagrożonych wyginięciem i objętych ochroną na mocy załącznika I do konwencji CITES, który zakazuje międzynarodowego handlu komercyjnego tymi zwierzętami. Badacze z Instytutu Rolniczego w Bogorze i Ministerstwa Leśnictwa Indonezji oceniają, że jeden kilogram łusek może odpowiadać około pięciu zwierzętom. Oznacza to, że zajęty ładunek mógł pochodzić od nawet 15 tys. martwych pangolinów.

W Indonezji krytycznie zagrożony pangolin sundajski jest chroniony prawem, a handel nim stanowi przestępstwo.

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