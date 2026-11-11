雅加达一家法院就试图向柬埔寨出口3,053公斤穿山甲鳞片一案，判处Tonny Tumbelaka有期徒刑九年，并处10亿印尼盾罚款，约合5.5万美元。正如Mongabay报道，印尼调查人员仍在确认非法野生动物贸易网络的其他参与者。

中间人被判刑

检方证明，Tumbelaka组织将鳞片运往雅加达东部Cakung区的一处仓库。在计划经丹戎不碌港出口至柬埔寨之前，这批货物被藏在方便面和海参的箱子中。

2月18日，海关人员检查一个申报为海参和面条货物的可疑集装箱时，发现了99箱干燥鳞片。货物被藏在集装箱的独立隔舱内。查获时，海关估价为1,830亿印尼盾，约合1,010万美元。

检方要求判处Tumbelaka 11年监禁并处20亿印尼盾罚款。法官Sorta Ria Neva表示，被告负责组织货物发送，年事已高且此前没有犯罪记录。

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调查仍在继续

Gakkum部门调查负责人Bambang Ari Wibowo表示，执法人员打算揭开整个网络，包括非法贸易背后的人员。8月，一名越南公民因该案在西加里曼丹省坤甸市被拘留。

调查人员还传唤了另一人接受讯问，但该人未到场。Gakkum发言人Solu Batara表示，该机构正与其他部门协调工作，以锁定该计划的关键涉案人员。

对穿山甲的威胁

已知的全部八种穿山甲都面临灭绝威胁，并受到《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录I的保护，该附录禁止对这些动物进行国际商业贸易。茂物农业学院和印尼林业部的研究人员估计，一公斤鳞片可能相当于约五只动物。这意味着，被查获的货物可能来自多达1.5万只死亡的穿山甲。

在印尼，极度濒危的巽他穿山甲受法律保护，交易这种动物属于刑事犯罪。

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