美国导弹驱逐舰USS Spruance在部署357天后返回美国圣迭戈。USS Abraham Lincoln航母打击群的另一艘驱逐舰USS Michael Murphy在部署346天后抵达珍珠港。正如《The War Zone》报道，这些舰艇在其护航的航空母舰返回一个多月后才归来。

部署时长

USS Spruance于2025年11月21日与USS Abraham Lincoln一同离开位于圣迭戈的基地。10天后，当打击群经过其位于夏威夷的母港附近时，USS Michael Murphy加入该打击群。据该媒体报道，Spruance于11月6日离开珍珠港，并于11月13日抵达圣迭戈，而Murphy则在前一天驶入珍珠港。

《The War Zone》援引《圣迭戈联合论坛报》报道称，Spruance为期357天的部署据称成为自第二次世界大战以来美国驱逐舰最长的一次部署。与此同时，美国海军历史与遗产司令部向《星条旗报》表示，其并未正式追踪或确认此类纪录数据。报道中提到的此前纪录属于USS McFaul，该舰在部署332天后返回诺福克。

中东行动

在USS Abraham Lincoln开始返航后，Spruance和Michael Murphy仍留在美国中央司令部责任区，以提供封锁措施。据该媒体称，两艘舰艇均参与了“Epic Fury”行动。尤其是，Spruance被记录到在战争第一夜发射了一枚“战斧”导弹，而Michael Murphy则向伊朗南翼的地面目标发射导弹。

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美国第3舰队表示，USS Michael Murphy及其船员因实施数十次“战斧”打击以及防御敌方无人机和导弹而获颁总统单位嘉奖和战斗行动勋带。《The War Zone》还指出，据公开来源信息，Michael Murphy和USS Frank E. Petersen Jr.在4月主要战斗行动结束后穿越霍尔木兹海峡时遭到密集火力攻击。

舰队负担

美国海军作战部长达里尔·考德尔上将告诉水兵，持续至少10个月的部署可能成为新常态。他还警告称，驱逐舰在长期海上航行后将需要大量维护工作。

据Defense One报道，自对伊朗战争开始以来一直处于CENTCOM责任区的驱逐舰USS John Finn，可能要到2027年3月才能返回。如果这一时间表维持不变，其部署将超过400天，并可能超过USS Spruance的纪录。

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