USS Spruance повернувся до США після 357 днів розгортання — The War Zone

Американський керований ракетний есмінець USS Spruance повернувся до Сан-Дієго, США, після 357-денного розгортання. Інший есмінець ударної групи авіаносця USS Abraham Lincoln — USS Michael Murphy — прибув до Перл-Гарбора після 346-денного розгортання. Як повідомляє The War Zone, кораблі повернулися більш ніж через місяць після авіаносця, який вони супроводжували.

Тривалість розгортання

USS Spruance вийшов із бази в Сан-Дієго 21 листопада 2025 року разом із USS Abraham Lincoln, а USS Michael Murphy приєднався до ударної групи через 10 днів, коли вона проходила поблизу його порту приписки на Гаваях. За даними видання, Spruance залишив Перл-Гарбор 6 листопада та прибув до Сан-Дієго 13 листопада, тоді як Murphy зайшов до Перл-Гарбора днем раніше.

The War Zone з посиланням на San Diego Union-Tribune пише, що 357-денне розгортання Spruance, за повідомленнями, стало найдовшим для американського есмінця з часів Другої світової війни. Водночас Командування військово-морської історії та спадщини США заявило Stars and Stripes, що офіційно не відстежує і не підтверджує такі рекордні показники. Попередній згаданий у матеріалі рекорд належав USS McFaul, який повернувся до Норфолка після 332 днів розгортання.

Операції на Близькому Сході

Після того як USS Abraham Lincoln почав перехід додому, Spruance та Michael Murphy залишилися в зоні відповідальності Центрального командування США для забезпечення блокадних заходів. За даними видання, обидва кораблі брали участь в операції Epic Fury. Spruance, зокрема, зафіксували під час запуску ракети Tomahawk у першу ніч війни, а Michael Murphy запускав ракети по наземних цілях на південному фланзі Ірану.

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3-й флот США повідомив, що USS Michael Murphy та його екіпаж були відзначені Presidential Unit Citation і Combat Action Ribbon за десятки ударів Tomahawk та захист від ворожих безпілотників і ракет. The War Zone також зазначає, що, за інформацією з відкритих джерел, Michael Murphy та USS Frank E. Petersen Jr. потрапили під інтенсивний вогонь під час проходження Ормузької протоки після завершення основних бойових дій у квітні.

Навантаження на флот

Начальник військово-морських операцій США адмірал Деріл Кодл заявив морякам, що новою нормою можуть стати розгортання тривалістю щонайменше 10 місяців. Він також попередив про значний обсяг технічного обслуговування, якого потребуватимуть есмінці після тривалого перебування в морі.

За даними Defense One, есмінець USS John Finn, який перебуває в зоні відповідальності CENTCOM із початку війни з Іраном, може повернутися лише в березні 2027 року. Якщо цей графік збережеться, його розгортання перевищить 400 днів і може перевершити показник USS Spruance.

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