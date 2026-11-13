Американский ракетный эсминец USS Spruance вернулся в Сан-Диего, США, после 357-дневного развертывания. Другой эсминец авианосной ударной группы USS Abraham Lincoln — USS Michael Murphy — прибыл в Перл-Харбор после 346-дневного развертывания. Как сообщает The War Zone, корабли вернулись более чем через месяц после авианосца, который они сопровождали.

Продолжительность развертывания

USS Spruance вышел с базы в Сан-Диего 21 ноября 2025 года вместе с USS Abraham Lincoln, а USS Michael Murphy присоединился к ударной группе 10 дней спустя, когда она проходила возле его порта приписки на Гавайях. По данным издания, Spruance покинул Перл-Харбор 6 ноября и прибыл в Сан-Диего 13 ноября, тогда как Murphy зашел в Перл-Харбор днем ранее.

The War Zone со ссылкой на San Diego Union-Tribune пишет, что 357-дневное развертывание Spruance, как сообщается, стало самым длительным для американского эсминца со времен Второй мировой войны. В то же время Командование военно-морской истории и наследия США заявило Stars and Stripes, что официально не отслеживает и не подтверждает такие рекордные показатели. Предыдущий упомянутый в материале рекорд принадлежал USS McFaul, который вернулся в Норфолк после 332 дней развертывания.

Операции на Ближнем Востоке

После того как USS Abraham Lincoln начал переход домой, Spruance и Michael Murphy остались в зоне ответственности Центрального командования США для обеспечения блокадных мер. По данным издания, оба корабля участвовали в операции Epic Fury. В частности, Spruance был зафиксирован при запуске ракеты Tomahawk в первую ночь войны, а Michael Murphy запускал ракеты по наземным целям на южном фланге Ирана.

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3-й флот США сообщил, что USS Michael Murphy и его экипаж были отмечены Presidential Unit Citation и Combat Action Ribbon за десятки ударов Tomahawk и защиту от вражеских беспилотников и ракет. The War Zone также отмечает, что, согласно информации из открытых источников, Michael Murphy и USS Frank E. Petersen Jr. попали под интенсивный огонь во время прохода через Ормузский пролив после завершения основных боевых действий в апреле.

Нагрузка на флот

Начальник военно-морских операций США адмирал Дэрил Кодл заявил морякам, что развертывания продолжительностью не менее 10 месяцев могут стать новой нормой. Он также предупредил о значительном объеме технического обслуживания, который потребуется эсминцам после длительного пребывания в море.

По данным Defense One, эсминец USS John Finn, находящийся в зоне ответственности CENTCOM с начала войны с Ираном, может вернуться лишь в марте 2027 года. Если этот график сохранится, его развертывание превысит 400 дней и может превзойти показатель USS Spruance.

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