Amerykański niszczyciel rakietowy USS Spruance powrócił do San Diego w USA po 357-dniowym rozmieszczeniu. Inny niszczyciel z lotniskowcowej grupy uderzeniowej USS Abraham Lincoln — USS Michael Murphy — dotarł do Pearl Harbor po 346-dniowym rozmieszczeniu. Jak informuje The War Zone, okręty wróciły ponad miesiąc po lotniskowcu, któremu towarzyszyły.

Długość rozmieszczenia

USS Spruance opuścił bazę w San Diego 21 listopada 2025 roku wraz z USS Abraham Lincoln, a USS Michael Murphy dołączył do grupy uderzeniowej 10 dni później, gdy przechodziła w pobliżu jego portu macierzystego na Hawajach. Według publikacji Spruance opuścił Pearl Harbor 6 listopada i przybył do San Diego 13 listopada, podczas gdy Murphy zawinął do Pearl Harbor dzień wcześniej.

The War Zone, powołując się na San Diego Union-Tribune, pisze, że 357-dniowe rozmieszczenie Spruance'a miało być najdłuższym dla amerykańskiego niszczyciela od czasów II wojny światowej. Jednocześnie amerykańskie Dowództwo Historii i Dziedzictwa Marynarki Wojennej poinformowało Stars and Stripes, że oficjalnie nie śledzi ani nie potwierdza takich rekordów. Poprzedni rekord wspomniany w materiale należał do USS McFaul, który powrócił do Norfolk po 332 dniach rozmieszczenia.

Operacje na Bliskim Wschodzie

Po tym, jak USS Abraham Lincoln rozpoczął rejs powrotny do domu, Spruance i Michael Murphy pozostali w obszarze odpowiedzialności Centralnego Dowództwa USA, aby zapewniać działania blokadowe. Według publikacji oba okręty uczestniczyły w operacji Epic Fury. W szczególności Spruance został zarejestrowany podczas odpalenia pocisku Tomahawk w pierwszą noc wojny, a Michael Murphy odpalał pociski na cele naziemne na południowej flance Iranu.

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3. Flota USA poinformowała, że USS Michael Murphy i jego załoga zostali wyróżnieni Presidential Unit Citation oraz Combat Action Ribbon za dziesiątki uderzeń Tomahawkami i obronę przed wrogimi dronami oraz rakietami. The War Zone zauważa również, że według informacji ze źródeł otwartych Michael Murphy i USS Frank E. Petersen Jr. znaleźli się pod intensywnym ostrzałem podczas przejścia przez Cieśninę Ormuz po zakończeniu głównych działań bojowych w kwietniu.

Obciążenie floty

Szef operacji morskich USA admirał Daryl Caudle powiedział marynarzom, że rozmieszczenia trwające co najmniej 10 miesięcy mogą stać się nową normą. Ostrzegł także przed znaczącym zakresem prac konserwacyjnych, których niszczyciele będą wymagały po długim pobycie na morzu.

Według Defense One niszczyciel USS John Finn, który znajduje się w obszarze odpowiedzialności CENTCOM od początku wojny z Iranem, może wrócić dopiero w marcu 2027 roku. Jeśli ten harmonogram zostanie utrzymany, jego rozmieszczenie przekroczy 400 dni i może przewyższyć wynik USS Spruance.

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