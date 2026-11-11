На конференции ООН по биоразнообразию COP17 в Ереване стороны согласовали критерии выбора институции, способной разместить финансовый механизм Конвенции о биологическом разнообразии. Демократическая Республика Конго настаивает на создании отдельного механизма, независимого от Глобального экологического фонда, сообщает Mongabay.

Позиция Демократической Республики Конго

Руководитель подразделения по изменению климата министерства окружающей среды ДР Конго Даниэль Мукуби заявил, что действующая система доступа к средствам слишком сложна для развивающихся стран, а также для коренных народов и местных общин. По его словам, один из проектов страны быстро одобрили, однако доступа к средствам по нему ДР Конго не получила даже спустя более года.

Мукуби отметил, что статья 21 Конвенции о биологическом разнообразии предусматривает финансовый механизм под контролем и руководством Конференции сторон. В то же время статья 39 определяет Глобальный экологический фонд как временный механизм. Представитель ДР Конго считает, что процедуры фонда громоздки, а доступ к финансированию осложнен.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Невыполненные финансовые цели

На COP15 в Монреале страны договорились, что развитые государства должны ежегодно направлять развивающимся странам не менее 20 млрд долларов до 2025 года и 30 млрд долларов в год в 2026–2030 годах. Эти обязательства являются частью более широкой цели — обеспечивать 200 млрд долларов ежегодно для финансирования охраны природы в мире.

По оценке Мукуби, промежуточная цель в 20 млрд долларов, вероятно, не была достигнута. Он сослался на доступные отчеты, согласно которым расходы непосредственно на биоразнообразие составили около 18,9 млрд долларов. Он также заявил, что из 25 развитых стран, которые должны вносить взносы в девятый цикл пополнения Глобального экологического фонда, взносы сделали лишь 12.

ДР Конго располагает более чем 155 млн гектаров лесов и взяла на себя обязательство сохранить 30% территории страны и восстановить 30% деградированных земель и экосистем к 2030 году. Мукуби подчеркнул, что для выполнения этих целей необходимы дополнительные ресурсы, в том числе для поддержки устойчивых источников дохода местных общин, зависящих от лесов.

Читай нас в