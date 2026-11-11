在埃里温举行的联合国生物多样性大会COP17上，各方就遴选能够承载《生物多样性公约》融资机制的机构标准达成一致。刚果民主共和国坚持建立一个独立于全球环境基金的单独机制，Mongabay报道。

刚果民主共和国的立场

刚果民主共和国环境部气候变化部门负责人丹尼尔·穆库比表示，现行资金获取体系对于发展中国家以及原住民和地方社区而言过于复杂。据他介绍，该国的一个项目很快获得批准，但即使一年多后，刚果民主共和国仍未获得该项目资金。

穆库比指出，《生物多样性公约》第21条规定了一个由缔约方大会控制和指导的融资机制。同时，第39条将全球环境基金确定为临时机制。这名刚果民主共和国代表认为，该基金的程序繁琐，获得融资较为困难。

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未完成的融资目标

在蒙特利尔举行的COP15上，各国商定，发达国家应在2025年前每年向发展中国家提供至少200亿美元，并在2026至2030年间每年提供300亿美元。这些承诺是更广泛目标的一部分，即每年提供2000亿美元，用于资助全球自然保护。

穆库比评估认为，200亿美元的中期目标可能未能实现。他援引现有报告称，直接用于生物多样性的支出约为189亿美元。他还表示，在应向全球环境基金第九轮增资缴款的25个发达国家中，只有12个作出了缴款。

刚果民主共和国拥有超过1.55亿公顷森林，并承诺到2030年保护该国30%的领土，修复30%的退化土地和生态系统。穆库比强调，实现这些目标需要额外资源，包括支持依赖森林的地方社区建立可持续收入来源。

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