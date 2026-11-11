Na konferencji ONZ poświęconej bioróżnorodności COP17 w Erywaniu strony uzgodniły kryteria wyboru instytucji zdolnej pomieścić mechanizm finansowy Konwencji o różnorodności biologicznej. Demokratyczna Republika Konga nalega na utworzenie odrębnego mechanizmu, niezależnego od Globalnego Funduszu na rzecz Środowiska, informuje Mongabay.

Stanowisko Demokratycznej Republiki Konga

Daniel Mukubi, kierownik jednostki ds. zmian klimatu w ministerstwie środowiska DR Konga, oświadczył, że obecny system dostępu do środków jest zbyt skomplikowany dla krajów rozwijających się, a także dla ludów rdzennych i społeczności lokalnych. Według niego jeden z projektów kraju został szybko zatwierdzony, jednak DR Konga nie uzyskała dostępu do środków na jego realizację nawet po upływie ponad roku.

Mukubi zaznaczył, że artykuł 21 Konwencji o różnorodności biologicznej przewiduje mechanizm finansowy pod kontrolą i kierownictwem Konferencji Stron. Jednocześnie artykuł 39 określa Globalny Fundusz na rzecz Środowiska jako mechanizm tymczasowy. Przedstawiciel DR Konga uważa, że procedury funduszu są uciążliwe, a dostęp do finansowania utrudniony.

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Niezrealizowane cele finansowe

Na COP15 w Montrealu kraje uzgodniły, że państwa rozwinięte powinny przekazywać krajom rozwijającym się co najmniej 20 mld dolarów rocznie do 2025 roku oraz 30 mld dolarów rocznie w latach 2026–2030. Zobowiązania te są częścią szerszego celu, jakim jest zapewnianie 200 mld dolarów rocznie na finansowanie ochrony przyrody na świecie.

Według oceny Mukubiego pośredni cel 20 mld dolarów prawdopodobnie nie został osiągnięty. Powołał się on na dostępne raporty, według których wydatki bezpośrednio na bioróżnorodność wyniosły około 18,9 mld dolarów. Oświadczył również, że spośród 25 rozwiniętych krajów, które mają wpłacać środki do dziewiątego cyklu uzupełnienia Globalnego Funduszu na rzecz Środowiska, wpłaty wniosło tylko 12.

DR Konga ma ponad 155 mln hektarów lasów i zobowiązała się do zachowania 30% terytorium kraju oraz odtworzenia 30% zdegradowanych gruntów i ekosystemów do 2030 roku. Mukubi podkreślił, że do realizacji tych celów potrzebne są dodatkowe zasoby, w tym na wspieranie trwałych źródeł dochodu lokalnych społeczności zależnych od lasów.

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