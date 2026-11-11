В Израиле лидер партии «Яшар» и депутат Кнессета Гади Эйзенкот обратился к премьер-министру Биньямину Нетаньяху с призывом проявлять особую осторожность в вопросах безопасности и государственных решениях до формирования нового правительства. Он также попросил генерального прокурора Гали Бахарав-Миару вмешаться, чтобы обеспечить ему регулярные брифинги по безопасности от главы правительства, сообщает Jerusalem Post.

Призыв воздержаться от решений

В письме Нетаньяху Эйзенкот заявил, что в этот чувствительный период премьер должен действовать ответственно и не предпринимать опасных шагов, которые могут подождать до принесения присяги новым правительством, имеющим доверие Кнессета. Обращение прозвучало после сообщения телеканала N12 о возобновлении спора между Нетаньяху и начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенантом Эялем Замиром по поводу потенциальных военных действий против Ирана.

После выборов 27 октября новое правительство в Израиле до сих пор не сформировано из-за политического тупика между блоком Нетаньяху и силами, стремящимися его заменить. Нетаньяху продолжает исполнять обязанности премьер-министра до формирования нового кабинета. Президент Ицхак Герцог поручил Эйзенкоту сформировать следующее правительство; у него есть на это 28 дней с возможностью попросить продление еще на 14 дней.

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Требование о брифингах

Эйзенкот попросил генерального прокурора обеспечить ему регулярные, структурированные и комплексные брифинги по текущим оценкам угроз, а также доступ к разведывательным оценкам. По закону премьер-министр должен не реже одного раза в месяц проводить брифинг по безопасности для лидера оппозиции. В то же время новый глава оппозиции вместо Яира Лапида официально еще не назначен.

Канцелярия премьер-министра в ответ заявила, что все решения правительства принимались исключительно из соображений безопасности и при полной координации со структурами безопасности. Там назвали письмо Эйзенкота безответственным шагом и попыткой политизировать вопросы национальной безопасности. Эйзенкот, со своей стороны, поставил под сомнение отказ предоставить ему оперативные брифинги по официальным каналам, а также спросил, почему Нетаньяху, по его словам, пытается отложить заседание комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне до следующей недели.

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