在以色列，“亚沙尔”党领袖、议会议员加迪·艾森科特呼吁总理本雅明·内塔尼亚胡在新政府成立前，在安全问题和国家决策上格外谨慎。他还请求总检察长加莉·巴哈拉夫-米亚拉介入，以确保他能定期从政府首脑处获得安全简报，《耶路撒冷邮报》报道。

呼吁避免作出决定

艾森科特在致内塔尼亚胡的信中表示，在这一敏感时期，总理必须负责任地行事，不应采取那些可以等到获得议会信任的新政府宣誓就职后再作出的危险举措。这一呼吁是在N12电视台报道称，内塔尼亚胡与以色列国防军总参谋长埃亚尔·扎米尔中将就可能对伊朗采取军事行动的争议再次出现之后提出的。

10月27日选举后，由于内塔尼亚胡阵营与寻求取代他的力量之间陷入政治僵局，以色列新政府至今仍未组建。在新内阁成立之前，内塔尼亚胡继续履行总理职责。总统伊萨克·赫尔佐格委托艾森科特组建下一届政府；他有28天时间完成这一任务，并可请求再延长14天。

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要求获得简报

艾森科特请求总检察长确保他能定期获得关于当前威胁评估的结构化、全面简报，并能获取情报评估。根据法律，总理必须每月至少一次向反对党领袖进行安全简报。与此同时，接替亚伊尔·拉皮德的新反对党领袖尚未被正式任命。

总理办公室回应称，政府所有决定均完全出于安全考虑，并与安全机构进行了充分协调。该办公室称艾森科特的信是不负责任的举动，也是将国家安全问题政治化的企图。艾森科特则质疑为何拒绝通过官方渠道向他提供行动简报，并询问内塔尼亚胡为何据其所说试图将议会外交与国防委员会的会议推迟至下周。

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