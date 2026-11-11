Лідер партії Яшар Ейзенкот закликав Нетаньягу до стриманості — Jerusalem Post

В Ізраїлі лідер партії «Яшар» і депутат Кнесету Гаді Ейзенкот звернувся до прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу із закликом виявляти особливу обережність у питаннях безпеки та державних рішеннях до створення нового уряду. Він також попросив генеральну прокурорку Галі Бахарав-Міару втрутитися, щоб забезпечити йому регулярні безпекові брифінги від глави уряду, повідомляє Jerusalem Post.

Заклик утриматися від рішень

У листі до Нетаньягу Ейзенкот заявив, що в цей чутливий період прем’єр має діяти відповідально та не ухвалювати небезпечних кроків, які можуть зачекати до присяги нового уряду, що матиме довіру Кнесету. Звернення пролунало після повідомлення телеканалу N12 про поновлення суперечки між Нетаньягу та начальником Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенантом Еялем Заміром щодо потенційних військових дій проти Ірану.

Після виборів 27 жовтня новий уряд в Ізраїлі досі не сформували через політичний глухий кут між блоком Нетаньягу та силами, які прагнуть його замінити. Нетаньягу продовжує виконувати обов’язки прем’єра до формування нового кабінету. Президент Іцхак Герцог доручив Ейзенкоту сформувати наступний уряд: на це він має 28 днів із можливістю попросити продовження ще на 14 днів.

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Вимога щодо брифінгів

Ейзенкот попросив генеральну прокурорку забезпечити йому регулярні, структуровані та комплексні брифінги щодо поточних оцінок загроз, а також доступ до розвідувальних оцінок. За законом прем’єр-міністр має щонайменше раз на місяць проводити безпековий брифінг для лідера опозиції. Водночас нового очільника опозиції замість Яїра Лапіда офіційно ще не призначили.

Канцелярія прем’єр-міністра у відповідь заявила, що всі рішення уряду ухвалювалися винятково з міркувань безпеки та за повної координації із безпековими структурами. Там назвали лист Ейзенкота безвідповідальним кроком і спробою політизувати питання національної безпеки. Ейзенкот, зі свого боку, поставив під сумнів відмову надати йому оперативні брифінги офіційними каналами, а також запитав, чому Нетаньягу, за його словами, намагається відкласти засідання комітету Кнесету із закордонних справ і оборони до наступного тижня.

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