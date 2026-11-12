Німецький DAX уперше перевищив 27 000 пунктів — Der Spiegel

У Німеччині німецький фондовий індекс DAX уперше в історії перевищив позначку 27 000 пунктів. У четвер вранці індекс у піковий момент зростав на 1,3% і сягнув рекордного рівня 27 001,67 пункту. Це стало першим подоланням рівня 27 000 пунктів за всю історію DAX.

Чинники зростання

Як повідомляє Der Spiegel, зростанню індексу сприяли позитивно сприйняті корпоративні фінансові звіти та нещодавнє зниження цін на нафту. Видання описало настрої на німецькому ринку акцій як позитивні. Рекордного значення DAX досяг саме під час ранкових торгів у четвер.

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Динаміка акцій Siemens

Серед найбільших ранкових лідерів зростання у складі DAX були акції Siemens. Їхні котирування додали майже 5%. Der Spiegel називає DAX провідним фондовим індексом Німеччини. Наведені дані щодо Siemens стосуються початку торгів, коли акції компанії входили до числа найбільших здобутків індексу.

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