Немецкий DAX впервые превысил 27 000 пунктов — Der Spiegel

В Германии немецкий фондовый индекс DAX впервые в истории превысил отметку 27 000 пунктов. В четверг утром индекс в пиковый момент вырос на 1,3% и достиг рекордного уровня 27 001,67 пункта. Это стало первым преодолением уровня 27 000 пунктов за всю историю DAX.

Факторы роста

Как сообщает Der Spiegel, росту индекса способствовали положительно воспринятые корпоративные финансовые отчеты и недавнее снижение цен на нефть. Издание охарактеризовало настроения на немецком рынке акций как позитивные. Рекордного значения DAX достиг именно в ходе утренних торгов в четверг.

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Динамика акций Siemens

Среди крупнейших утренних лидеров роста в составе DAX были акции Siemens. Их котировки прибавили почти 5%. Der Spiegel называет DAX ведущим фондовым индексом Германии. Приведенные данные по Siemens относятся к началу торгов, когда акции компании входили в число крупнейших лидеров роста индекса.

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