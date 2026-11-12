Niemiecki DAX po raz pierwszy przekroczył 27 000 punktów — Der Spiegel

W Niemczech niemiecki indeks giełdowy DAX po raz pierwszy w historii przekroczył poziom 27 000 punktów. W czwartek rano indeks w szczytowym momencie wzrósł o 1,3% i osiągnął rekordowy poziom 27 001,67 punktu. Było to pierwsze w całej historii DAX przekroczenie poziomu 27 000 punktów.

Czynniki wzrostu

Jak informuje Der Spiegel, wzrost indeksu wspierały pozytywnie odebrane raporty finansowe spółek oraz niedawny spadek cen ropy. Publikacja opisała nastroje na niemieckim rynku akcji jako pozytywne. DAX osiągnął rekordową wartość właśnie podczas czwartkowych porannych notowań.

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Dynamika akcji Siemens

Wśród największych porannych wzrostów w składzie DAX znalazły się akcje Siemens. Ich notowania wzrosły o prawie 5%. Der Spiegel nazywa DAX wiodącym niemieckim indeksem giełdowym. Przytoczone dane dotyczące Siemens odnoszą się do początku notowań, gdy akcje spółki należały do największych wzrostów indeksu.

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