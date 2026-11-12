Rumunia planuje zlikwidować lub połączyć ponad 100 instytucji państwowych w ramach zakrojonej na szeroką skalę reformy. Poinformował o tym lider Partii Socjaldemokratycznej Sorin Grindeanu, jak podaje Romania Insider. Według publikacji rządem kieruje niezależny Luca Niculescu, a Partia Socjaldemokratyczna go wspiera.

Plany reformy

Grindeanu mówił o zamiarze reorganizacji struktur państwowych podczas wywiadu 11 listopada. Poinformował, że poprosił ministra spraw wewnętrznych i wicepremiera Mariana Năcușę, który kieruje inicjatywą reformatorską, aby nie okazywał pobłażliwości podczas jej realizacji.

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Pokrywające się kompetencje

Jak zauważa Romania Insider, reforma jest uznawana za konieczną, ponieważ kompetencje niektórych instytucji państwowych pokrywają się z funkcjami innych struktur. Planowana reorganizacja przewiduje likwidację lub połączenie ponad 100 takich instytucji.

W dostępnym tekście publikacji nie podano innych szczegółów dotyczących listy organizacji, terminów reformy ani mechanizmu ich łączenia.

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