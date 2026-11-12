Rządząca koalicja na Litwie uzgodniła przygotowanie mechanizmu tymczasowego opodatkowania nadzwyczajnych zysków firm produkujących paliwa. Głównym potencjalnym płatnikiem może zostać Orlen Lietuva — właściciel rafinerii w Możejkach. Według wstępnych szacunków litewskiego rządu taki podatek może przynieść budżetowi w przyszłym roku około 70 mln euro, informuje RMF24.

Decyzji oczekuje się w najbliższych tygodniach

Premier Mindaugas Sinkevičius oświadczył, że w kraju działa około dziesięciu przedsiębiorstw związanych z produkcją paliw, jednak nowa opłata będzie dotyczyć przede wszystkim Orlen Lietuva. Odpowiadając na pytanie o możliwy wpływ podatku na relacje z Polską, szef rządu wyraził opinię, że nie zaszkodzi to stosunkom dwustronnym. Jednocześnie dodał, że strona litewska przeanalizuje wszelkie sygnały, które otrzyma.

Przewodniczący parlamentarnej Komisji Budżetu i Finansów Algirdas Sysas zaznaczył, że techniczne parametry opodatkowania są jeszcze omawiane. Decyzja może zostać podjęta w ciągu kilku najbliższych tygodni, ponieważ na początku grudnia Sejm ma rozpocząć procedurę zatwierdzania budżetu na przyszły rok. Podatek może zostać wprowadzony uchwałą rządu lub odrębną ustawą parlamentu.

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Modernizacja zakładu pod znakiem zapytania

Minister finansów Taurimas Valys poinformował, że omawiał tę kwestię ze swoim polskim odpowiednikiem. Jak powiedział, Polska również wprowadzała opodatkowanie nadzwyczajnych zysków i jest jednym z liderów inicjatywy na rzecz szerszego europejskiego rozwiązania w tej dziedzinie.

Sysas zaproponował alternatywny wariant: nie pobierać podatku bezpośrednio, lecz zaliczyć go na poczet wcześniej obiecanego przez litewski rząd wsparcia modernizacji Orlen Lietuva. W marcu 2025 roku rząd Litwy zobowiązał się w protokole intencyjnym przekazać spółce 54 mln euro na modernizację zakładu.

Na początku listopada prezes Orlenu Ireneusz Fąfara oświadczył, że spółka ocenia zasadność dodatkowych inwestycji w celu ukończenia instalacji głębokiego przerobu ropy naftowej w Możejkach. Według źródeł zbliżonych do spółki, do zakończenia prac brakuje 600–700 mln dolarów.

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