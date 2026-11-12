立陶宛拟对燃料生产商征收超额利润税——RMF24

立陶宛执政联盟同意制定一项对燃料生产企业超额利润实施临时征税的机制。最主要的潜在纳税人可能是Orlen Lietuva，该公司拥有位于马热伊基艾的炼油厂。根据立陶宛政府的初步估算，此类税收明年可为预算带来约7000万欧元，RMF24报道。

预计未来几周内作出决定

总理明道加斯·辛克维丘斯表示，该国约有10家企业与燃料生产有关，但这项新征费将主要涉及Orlen Lietuva。在回答有关该税可能对与波兰关系产生何种影响的问题时，这位政府首脑表示，这不会损害双边关系。同时，他补充说，立陶宛方面将分析收到的任何信号。

议会预算和财政委员会主席阿尔吉尔达斯·西萨斯指出，征税的技术参数仍在讨论中。由于议会计划于12月初启动明年预算的批准程序，决定可能在未来几周内作出。该税可通过政府决议或议会单独立法引入。

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工厂现代化存疑

财政部长陶里马斯·瓦利斯表示，他已与波兰同行讨论了这一问题。他说，波兰也曾引入对超额利润征税，并且是推动该领域更广泛欧洲解决方案倡议的领导者之一。

西萨斯提出了一个替代方案：不直接征收该税，而是将其计入立陶宛政府此前承诺用于Orlen Lietuva现代化改造的支持资金。2025年3月，立陶宛政府在意向协议中承诺向该公司提供5400万欧元，用于升级该设施。

11月初，Orlen董事会主席伊雷内乌什·丰法拉表示，公司正在评估为完成马热伊基艾深度石油加工装置而追加投资的可行性。据接近该公司的消息人士称，完成工程还缺少6亿至7亿美元。

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