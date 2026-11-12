Правящая коалиция Литвы согласовала подготовку механизма временного налогообложения сверхприбылей компаний, производящих топливо. Главным потенциальным плательщиком может стать Orlen Lietuva — владелец нефтеперерабатывающего завода в Мажейкяе. По предварительным оценкам литовского правительства, такой налог способен принести бюджету в следующем году около 70 млн евро, сообщает RMF24.

Решение ожидают в ближайшие недели

Премьер-министр Миндаугас Синкявичюс заявил, что в стране есть около десяти предприятий, связанных с производством топлива, однако новый сбор прежде всего будет касаться Orlen Lietuva. Отвечая на вопрос о возможном влиянии налога на отношения с Польшей, глава правительства выразил мнение, что это не повредит двусторонним отношениям. В то же время он добавил, что литовская сторона проанализирует любые сигналы, которые получит.

Председатель парламентского комитета по бюджету и финансам Альгирдас Сисас отметил, что технические параметры налогообложения еще обсуждаются. Решение может быть принято в течение нескольких ближайших недель, поскольку в начале декабря Сейм должен начать процедуру утверждения бюджета на следующий год. Налог может быть введен постановлением правительства или отдельным законом парламента.

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Модернизация завода под вопросом

Министр финансов Тауримас Валис сообщил, что обсуждал этот вопрос с польским коллегой. По его словам, Польша также вводила налогообложение сверхприбылей и является одним из лидеров инициативы по более широкому европейскому решению в этой сфере.

Сисас предложил альтернативный вариант: не взимать налог напрямую, а зачесть его в ранее обещанную литовским правительством поддержку модернизации Orlen Lietuva. В марте 2025 года правительство Литвы взяло на себя обязательство в протоколе о намерениях предоставить компании 54 млн евро на обновление предприятия.

В начале ноября председатель правления Orlen Иренеуш Фонфара заявил, что компания оценивает целесообразность дополнительных инвестиций для завершения установки глубокой переработки нефти в Мажейкяе. По данным источников, близких к компании, для завершения работ не хватает 600–700 млн долларов.

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