Irańscy wojskowi poinformowali, że w Cieśninie Ormuz doszło do wybuchów na czterech tankowcach naftowych. Według Asharq Al-Awsat, strona irańska twierdzi, że statki zignorowały ostrzeżenia i wpłynęły na obszary, które Iran uznaje za zamknięte dla żeglugi.

Oświadczenia irańskich wojskowych

Siły morskie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczyły, że dwa supertankowce zostały unieruchomione w wyniku wybuchów w środę. Według ich wersji załogi zignorowały ostrzeżenia dotyczące korzystania z nieautoryzowanej trasy. Irańskie media państwowe podały, że statki eksplodowały po uderzeniu w miny morskie, i pokazały nagranie, które określiły jako materiał z incydentów.

Później armia irańska poinformowała o kolejnych dwóch tankowcach, które w czwartek po południu, według jej danych, natrafiły na miny we wschodniej części Cieśniny Ormuz. Irańska telewizja państwowa podała, że statki wyłączyły radary, wpłynęły do zamkniętej strefy, po czym wybuchł na nich pożar. Reuters nie mógł niezależnie zweryfikować wersji strony irańskiej.

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Informacja o pożarze na statku

Brytyjska służba UKMTO w czwartek poinformowała, że dzień wcześniej niezidentyfikowany pocisk trafił w statek około 14 mil morskich na północny zachód od emiratu Ras al-Chajma w ZEA, gdy opuszczał on cieśninę. W wyniku uderzenia zapaliła się maszynownia. Załogę ewakuowano, a pożar próbowano ugasić.

UKMTO informowała również w kilku wcześniejszych przypadkach o trafieniu statków przez niezidentyfikowane pociski. Według Waszyngtońskiego Instytutu Polityki Bliskowschodniej w pierwszych dziesięciu dniach listopada trafiono co najmniej dziesięć statków, a w październiku odnotowano 37 ataków — najwięcej w ciągu miesiąca od początku konfliktu pod koniec lutego.

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