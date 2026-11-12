伊朗军方表示，霍尔木兹海峡有四艘油轮发生爆炸。据Asharq Al-Awsat报道，伊朗方面称，这些船只无视警告，进入了伊朗认为禁止航行的区域。

伊朗军方的声明

伊斯兰革命卫队海军表示，两艘超级油轮于周三因爆炸而失去作业能力。按其说法，船员无视了有关使用未经授权航线的警告。伊朗官方媒体报道称，这些船只在撞上水雷后爆炸，并播放了其称为事件画面的录像。

随后，伊朗军方又称，另外两艘油轮于周四下午在霍尔木兹海峡东部触雷。伊朗国家电视台称，这些船只关闭了雷达，进入禁区，随后船上发生火灾。路透社无法独立核实伊朗方面的说法。

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关于船上起火的报告

英国海上贸易行动机构UKMTO周四表示，前一天，一枚不明弹体在一艘船只驶离海峡时击中该船，事发地点位于阿联酋拉斯海马酋长国西北约14海里处。撞击导致机舱起火。船员已被疏散，火势正被设法扑灭。

UKMTO在此前数起事件中也报告称，船只遭不明弹体击中。华盛顿近东政策研究所的数据显示，11月前十天至少有10艘船只遭袭，10月则记录了37起袭击——这是自冲突于2月底开始以来最高的月度数量。

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