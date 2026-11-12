Иранские военные заявили, что в Ормузском проливе произошли взрывы на четырех нефтяных танкерах. По сообщению Asharq Al-Awsat, иранская сторона утверждает, что суда проигнорировали предупреждения и вошли в районы, которые Иран считает закрытыми для судоходства.

Заявления иранских военных

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции заявили, что два супертанкера вышли из строя в результате взрывов в среду. По их версии, экипажи проигнорировали предупреждения об использовании несанкционированного маршрута. Иранские государственные СМИ сообщили, что эти суда взорвались после столкновения с морскими минами, и показали видео, которое назвали кадрами инцидентов.

Позднее иранская армия заявила еще о двух танкерах, которые в четверг днем, по ее данным, наткнулись на мины в восточной части Ормузского пролива. Государственное телевидение Ирана сообщило, что суда выключили радары, вошли в закрытую зону, после чего на них возник пожар. Reuters не смог независимо проверить версию иранской стороны.

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Сообщение о пожаре на судне

Британская служба морской торговли UKMTO в четверг сообщила, что накануне неизвестный снаряд попал в судно примерно в 14 морских милях к северо-западу от эмирата Рас-эль-Хайма в ОАЭ, когда оно выходило из пролива. В результате удара загорелось машинное отделение. Экипаж эвакуировали, а пожар пытались потушить.

UKMTO также в нескольких предыдущих случаях сообщала о поражении судов неизвестными снарядами. По данным Вашингтонского института ближневосточной политики, в первые десять дней ноября было поражено не менее десяти судов, а в октябре зафиксировали 37 атак — наибольшее месячное количество с начала конфликта в конце февраля.

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