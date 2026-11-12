W Niemczech badacze ostrzegli przed ryzykami planu, zgodnie z którym Autobahn GmbH będzie mogła w przyszłości samodzielnie pozyskiwać finansowanie dłużne. Według Der Spiegel, model ten ma zmniejszyć obciążenie budżetu federalnego.

Zadłużenie operatora

Autobahn GmbH jest spółką operatorską niemieckich autostrad. Publikacja podaje, że spółka ma samodzielnie zaciągać zobowiązania dłużne. Takie podejście proponowane jest jako sposób na zmniejszenie presji na federalny budżet Niemiec. Chodzi o finansowanie infrastruktury drogowej za pośrednictwem operatora autostrad.

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Ostrzeżenia ekspertów

Eksperci, o których pisze publikacja, ostrzegają, że oczekiwany efekt tego schematu może nie zostać osiągnięty. Ich zastrzeżenia dotyczą ryzyk związanych z własnym zadłużeniem operatora autostrad. W Der Spiegel materiał został określony jako nowe badanie. Ilustracją fotograficzną publikacji jest budowa nowego mostu autostradowego Neuenkamp w Duisburgu.

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