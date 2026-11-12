В Германии исследователи предупредили о рисках плана, согласно которому Autobahn GmbH в будущем сможет самостоятельно привлекать долговое финансирование. По данным Der Spiegel, эта модель должна снизить нагрузку на федеральный бюджет.

Заимствования оператора

Autobahn GmbH является операторской компанией немецких автобанов. Издание сообщает, что компания должна самостоятельно брать на себя долговые обязательства. Такой подход предлагают как способ ослабить давление на федеральный бюджет Германии. Речь идет о финансировании дорожной инфраструктуры через оператора автобанов.

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Предупреждения экспертов

Эксперты, о которых пишет издание, предупреждают, что ожидаемый эффект такой схемы может быть не достигнут. Их предостережения касаются рисков собственной задолженности оператора автобанов. В Der Spiegel материал назван новым исследованием. Фотоиллюстрацией к публикации является строительство нового автобанного моста Нойенкамп в Дуйсбурге.

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