Государственный долг Румынии в конце августа составил 1,23 трлн леев, или около 233,5 млрд евро. За месяц он вырос на 25,1 млрд леев — почти на 5 млрд евро. Об этом со ссылкой на данные Министерства финансов сообщает Romania Insider.

Рост за восемь месяцев

С начала года до конца августа объем государственного долга страны увеличился на 92,7 млрд леев, что эквивалентно примерно 17,6 млрд евро. Доля госдолга в валовом внутреннем продукте поднялась до 61,1% против 59,8% месяцем ранее.

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Предварительные расчеты

Показатели соотношения долга к ВВП являются предварительными и могут быть пересмотрены после публикации данных о ВВП за третий квартал. В августе этот показатель впервые превысил отметку 60%, хотя после пересмотра он может опуститься ниже этого уровня.

Облигации в иностранной валюте

В то же время выпуск облигаций в иностранной валюте в октябре, как отмечает издание, вероятно, поднимет долю государственного долга заметно выше 60% ВВП к концу года.

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