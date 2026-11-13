Dług publiczny Rumunii na koniec sierpnia wyniósł 1,23 bln lejów, czyli około 233,5 mld euro. W ciągu miesiąca wzrósł o 25,1 mld lejów — niemal 5 mld euro. Poinformował o tym Romania Insider, powołując się na dane Ministerstwa Finansów.

Wzrost w ciągu ośmiu miesięcy

Od początku roku do końca sierpnia wartość długu publicznego kraju zwiększyła się o 92,7 mld lejów, co odpowiada około 17,6 mld euro. Udział długu publicznego w produkcie krajowym brutto wzrósł do 61,1%, wobec 59,8% miesiąc wcześniej.

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Wstępne wyliczenia

Wskaźniki relacji długu do PKB mają charakter wstępny i mogą zostać skorygowane po opublikowaniu danych o PKB za trzeci kwartał. W sierpniu wskaźnik po raz pierwszy przekroczył poziom 60%, choć po korekcie może spaść poniżej tego poziomu.

Obligacje w walutach obcych

Jednocześnie emisja obligacji w walutach obcych w październiku, jak zaznacza publikacja, prawdopodobnie podniesie udział długu publicznego zauważalnie powyżej 60% PKB do końca roku.

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