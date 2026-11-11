W Izraelu lider partii Jaszar i poseł do Knesetu Gadi Eisenkot zwrócił się do premiera Benjamina Netanjahu z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności w sprawach bezpieczeństwa i decyzjach państwowych do czasu utworzenia nowego rządu. Poprosił również prokurator generalną Gali Baharav-Miarę o interwencję, aby zapewnić mu regularne briefingi bezpieczeństwa od szefa rządu, informuje Jerusalem Post.

Apel o powstrzymanie się od decyzji

W liście do Netanjahu Eisenkot oświadczył, że w tym wrażliwym okresie premier powinien działać odpowiedzialnie i nie podejmować niebezpiecznych kroków, które mogą poczekać do zaprzysiężenia nowego rządu mającego zaufanie Knesetu. Apel pojawił się po informacji stacji N12 o wznowieniu sporu między Netanjahu a szefem Sztabu Generalnego Izraelskich Sił Obronnych, generałem porucznikiem Ejale'em Zamirem, dotyczącego potencjalnych działań wojskowych przeciwko Iranowi.

Po wyborach 27 października nowy rząd w Izraelu nadal nie został utworzony z powodu politycznego impasu między blokiem Netanjahu a siłami dążącymi do jego zastąpienia. Netanjahu nadal pełni obowiązki premiera do czasu utworzenia nowego gabinetu. Prezydent Icchak Herzog powierzył Eisenkotowi misję utworzenia następnego rządu; ma na to 28 dni, z możliwością wystąpienia o przedłużenie o kolejne 14 dni.

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Żądanie briefingów

Eisenkot poprosił prokurator generalną o zapewnienie mu regularnych, ustrukturyzowanych i kompleksowych briefingów dotyczących bieżących ocen zagrożeń, a także dostępu do ocen wywiadowczych. Zgodnie z prawem premier musi co najmniej raz w miesiącu przeprowadzać briefing bezpieczeństwa dla lidera opozycji. Jednocześnie nowy lider opozycji, który miałby zastąpić Ja'ira Lapida, nie został jeszcze oficjalnie wyznaczony.

Kancelaria premiera odpowiedziała, że wszystkie decyzje rządu były podejmowane wyłącznie ze względów bezpieczeństwa i przy pełnej koordynacji ze służbami bezpieczeństwa. Określiła list Eisenkota jako nieodpowiedzialny krok i próbę upolitycznienia kwestii bezpieczeństwa narodowego. Eisenkot ze swojej strony zakwestionował odmowę przekazania mu briefingów operacyjnych oficjalnymi kanałami, a także zapytał, dlaczego Netanjahu, według jego słów, próbuje odroczyć posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony Knesetu do przyszłego tygodnia.

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