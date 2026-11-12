В Уганді відкрили офіс посланця президента у справах Буганди — The Rio Times

Уряд Уганди 11 листопада 2026 року відкрив у Кампалі Офіс старшого спеціального посланця президента у справах Буганди. Його очолив Джозеф Мукаса Севава. За даними The Rio Times, установа має стати постійним каналом для діалогу між центральною владою та історичним королівством Буганда в центральній частині країни.

Від імені уряду офіс відкрила міністерка у справах президентства Міллі Бабір'є Бабаланда. Церемонія відбулася в Mosa Courts у районі Накасера в Кампалі. Бабаланда заявила, що нова структура має бути інструментом для діалогу, а не лише церемоніальною установою.

Канал комунікації з Бугандою

Місцеві медіа описують офіс як постійний канал для контактів між урядом і королівством. За їхніми даними, Севаву вперше назвали спеціальним посланцем президента Йовері Мусевені у справах Буганди в грудні 2025 року. Сам Севава заявив, що офіс не є політичною структурою та має сприяти об'єднанню людей.

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Буганда є історичним королівством у центральній Уганді, яке очолює кабака Рональд Мувенда Мутебі II. Відносини між королівством і центральною владою країни неодноразово були напруженими після здобуття Угандою незалежності.

Позиція королівства

Катиккіро Буганди, прем'єр-міністра королівства Чарльза Пітера Маїґу, на заході представляв спікер парламенту Буганди Лукііко Патрік Луваґґа Муґумбуле. У посланні Маїґа закликав новий офіс посилити комунікацію між урядом і королівством та приділяти пріоритетну увагу питанням Буганди.

У 1966 році урядові війська атакували палац кабаки в Кампалі, а конституція 1967 року скасувала королівства Уганди. Їх відновили у 1993 році як культурні інституції. У вересні 2009 року після обмежень на запланований візит кабаки до Каянґи сталися насильницькі сутички.

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