Правительство Уганды 11 ноября 2026 года открыло в Кампале Офис старшего специального посланника президента по делам Буганды. Его возглавил Джозеф Мукаса Ссевава. По данным The Rio Times, учреждение должно стать постоянным каналом для диалога между центральной властью и историческим королевством Буганда в центральной части страны.

От имени правительства офис открыла министр по делам президентства Милли Бабаланда. Церемония состоялась в Mosa Courts в районе Накасэро в Кампале. Бабаланда заявила, что новая структура должна быть инструментом для диалога, а не только церемониальным учреждением.

Канал коммуникации с Бугандой

Местные СМИ описывают офис как постоянный канал для контактов между правительством и королевством. По их данным, Ссеваву впервые назвали специальным посланником президента Йовери Мусевени по делам Буганды в декабре 2025 года. Сам Ссевава заявил, что офис не является политической структурой и должен способствовать объединению людей.

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Буганда является историческим королевством в центральной Уганде, которое возглавляет кабака Рональд Мувенда Мутеби II. Отношения между королевством и центральной властью страны неоднократно были напряжёнными после обретения Угандой независимости.

Позиция королевства

Катиккиро Буганды, премьер-министр королевства Чарльз Питер Майига, на мероприятии был представлен спикером парламента Буганды Лукиико Патриком Луваггой Мугумбуле. В послании Майига призвал новый офис усилить коммуникацию между правительством и королевством и уделять приоритетное внимание вопросам Буганды.

В 1966 году правительственные войска атаковали дворец кабаки в Кампале, а конституция 1967 года упразднила королевства Уганды. Их восстановили в 1993 году как культурные институты. В сентябре 2009 года после ограничений на запланированный визит кабаки в Каянгу произошли насильственные столкновения.

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