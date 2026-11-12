11 listopada 2026 roku rząd Ugandy otworzył w Kampali Biuro Starszego Specjalnego Wysłannika Prezydenta ds. Bugandy. Na jego czele stanął Joseph Mukasa Ssewava. Według The Rio Times instytucja ma stać się stałym kanałem dialogu między władzami centralnymi a historycznym Królestwem Bugandy w centralnej części kraju.

W imieniu rządu biuro otworzyła minister ds. prezydentury Milly Babalanda. Ceremonia odbyła się w Mosa Courts w dzielnicy Nakasero w Kampali. Babalanda oświadczyła, że nowa struktura powinna być narzędziem dialogu, a nie wyłącznie instytucją ceremonialną.

Kanał komunikacji z Bugandą

Lokalne media opisują biuro jako stały kanał kontaktów między rządem a królestwem. Według ich danych Ssewava po raz pierwszy został mianowany specjalnym wysłannikiem prezydenta Yoweriego Museveniego ds. Bugandy w grudniu 2025 roku. Sam Ssewava oświadczył, że biuro nie jest strukturą polityczną i powinno sprzyjać jednoczeniu ludzi.

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Buganda jest historycznym królestwem w centralnej Ugandzie, na którego czele stoi kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Relacje między królestwem a władzami centralnymi kraju wielokrotnie były napięte po uzyskaniu przez Ugandę niepodległości.

Stanowisko królestwa

Katikkiro Bugandy, premier królestwa Charles Peter Mayiga, był reprezentowany na wydarzeniu przez przewodniczącego parlamentu Bugandy, Lukiiko, Patricka Luwaggę Mugumbule. W przesłaniu Mayiga wezwał nowe biuro do wzmocnienia komunikacji między rządem a królestwem oraz do priorytetowego traktowania spraw Bugandy.

W 1966 roku wojska rządowe zaatakowały pałac kabaki w Kampali, a konstytucja z 1967 roku zniosła królestwa Ugandy. Przywrócono je w 1993 roku jako instytucje kulturalne. We wrześniu 2009 roku doszło do gwałtownych starć po wprowadzeniu ograniczeń dotyczących planowanej wizyty kabaki w Kayundze.

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